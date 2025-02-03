中国公安部のホームページのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月3日】中国公安部の報道官は2日、麻酔用鎮痛薬フェンタニルなどの問題を理由に中国製品に10％の追加関税を課すとした米国の発表に対し、強い不満と断固たる反対を表明した。報道官は次のように述べた。中国は世界で最も厳格で徹底した麻薬対策を実施している国の一つである。中国は国連麻薬3条約の締約国として、国際的な麻薬対策の義務を