【新華社武漢2月3日】中国湖北省ではこれまでに、7252の行政村全てに電気自動車（EV）用充電設備を設置しており、農村部や遠隔地の山岳地域の充電問題が大幅に緩和された。春節（旧正月）期間に故郷に戻った多くの人々も、EV充電インフラが全ての村に行き渡っている便利さを体験することができた。（記者/侯文坤）