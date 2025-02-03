国際天文学連合（IAU）の関連機関としてスミソニアン天体物理観測所が運営する小惑星センター（Minor Planet Center: MPC）は世界時2025年1月2日23時52分、新たに「2018 CN41」の仮符号が与えられた小惑星についての情報を小惑星電子回報（MPEC）を通じて発表しました。その内容によると、太陽の周りを約1.53年周期で公転しているこの天体は、地球の公転軌道に最も近づく時の距離（Minimum Orbit Intersection Distance: MOID＝最