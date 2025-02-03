俳優の阿部サダヲ（54）が3日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。育ちが良いと感じた人物について語った。パーソナリティーの松本明子から「最近嬉しかったことはなんでしょうか？」と聞かれた阿部。「最近、宮藤さんと寿司食って」と宮藤官九郎とのエピソードを語り始めた。「宮藤さんカウンターで寿司食ったりしたことないんで」と笑いを取りつつも「結局『ふてほど』のプロ