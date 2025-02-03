全校生徒に向けて宇宙やロケットの講義をする、県立串本古座高の藤島徹教諭＝2024年12月、和歌山県串本町宇宙事業会社スペースワンが小型ロケット「カイロス」の打ち上げに挑戦する和歌山県串本町。目の前に発射場があるという立地を生かし、地元県立高に宇宙を学ぶ専門コースが設置された。高校生を対象とした宇宙教育は各地で始まっており、専門家は「もっと国が力を入れてサポートするべきだ」と話す。県立串本古座高で2024