２０２５年本屋大賞のノミネート作１０作が３日、発表された。書店員の２次投票を経て、４月９日に大賞が発表される。ノミネート作は以下の通り（敬称略）。早見和真「アルプス席の母」（小学館）▽阿部暁子「カフネ」（講談社）▽山口未桜「禁忌の子」（東京創元社）▽一穂ミチ「恋とか愛とかやさしさなら」（小学館）▽野粼まど「小説」（講談社）▽金子玲介「死んだ山田と教室」（講談社）▽恩田陸「ｓｐｒｉｎｇ」（