俳優の水原希子さんが3日、自身のインスタグラムを更新。アメリカ・ロサンゼルスの大規模な山火事で自宅が全焼したことを報告し、現在の様子を投稿しました。【写真を見る】水原希子さん家が全焼「言葉を失う、とはまさにこの事かな」LA山火事で被害水原さんは冒頭、「言葉を失う、とはまさにこの事かな。Altadenaの家がものの見事に全焼していました」と、今回の山火事で自宅が全焼したことを報告しました。続けて「防護服を着