タレント・山口もえ（４７）が２日、読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演。芸能界の整形事情を語った。“やめたくてもやめられないこと”のテーマで、山口は「私は『あ、顔いじったな』と探しちゃうんですけど。（整形？）そうです、そうです」と整形箇所をついつい探してしまうことを告白。「私、芸能界長いんですね。共演してきた方も同じように長くて、同じように年を重ねてるんですけど、久々にお会いすると…、