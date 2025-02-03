©️ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 家にたくさんきんかんがあり、 初めてフレッシュで食べました！ これまで甘露煮でしか食べたことがなかったのですが、 フレッシュ美味しい！ フレッシュの方が好き！と気がつきまし