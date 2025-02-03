週明け3日の東京株式市場で、日経平均株価は大幅反落し、前週末比1052円40銭（2・66%）安い3万8520円09銭で取引を終えた。トランプ米大統領が打ち出した関税強化に対する懸念が強まり、全面安の展開となった。日経平均は、前週末比639円83銭安い3万8932円66銭で取引をスタート。その後、下げ幅を広げ、東証プライム市場の約9割の銘柄が下落した。特に、関税の対象となったメキシコなどに工場がある自動車メーカー関連の下落が