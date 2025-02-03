開催期間：2月3日～2月28日 DMMブックスは、2月3日から2月28日まで、DMMブックスで初めて商品を購入する人が90%オフ（最大2,000円まで）で購入できるクーポンを配布する。使用できるのは、初回購入時のみで1人1回限り。「薬屋のひとりごと」をはじめ、DMMブックスで取り扱っているほぼすべての商品が対象となる。 クーポンを使用せずに購入すると、その後適用しても初回購入ではな