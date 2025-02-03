 鍛高譚シリーズの梅酒は、赤シソの爽やかな香りと甘酸っぱさが特長。そして、見た目は美しく華やか。天然のルビー色と「しそやかな香り」の『TAN TAKA TAN SHISO梅酒』を、いろんな割り方で楽しんでみた！ ■爽やかな赤シソの香りが楽しめる“しそ冴える梅酒”オエノングループ 合同酒精（東京都）は、酒類や食品等の製造販売を手掛ける会社。焼酎をはじめ、日本酒、ワイン、スピリッツなど、多様な酒類を扱っている。