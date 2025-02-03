イタリアの前菜「カプレーゼ」。トマト、モッツァレラチーズ、バジルの葉の3色が、イタリアの国旗を思わせますよね♪YouTubeのイタリア料理チャンネル『Aosトラットリア』では、冬にぴったりな「温製カプレーゼ」を紹介していました。本場ではカプレーゼを温かくすることはないそうですが、トマトとチーズは焼いてもおいしいのでアリ！だとか。冷たいカプレーゼだと冬は少し手が伸びづらいの