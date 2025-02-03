埼玉県で起きた道路の陥没事故を受け、愛知県内でも2月3日、下水道管の緊急点検が行われました。埼玉県八潮市で発生した陥没事故は、道路の下を通る下水道管の破損が原因とみられていて、国は1月29日、全国の自治体に点検を要請していました。愛知県では岡崎市などを通る矢作川流域下水道の一部が対象で、3日は岡崎市の明神橋公園で、点検業者が直径2メートルほどの下水管の中に入り、亀裂や破損などがないか確認しま