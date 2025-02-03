アルペンがこの日の取引終了後、２５年６月期連結業績予想について、営業利益を６３億円から７５億円（前期比２．３倍）へ上方修正した。 売上高は２６８０億円（同６．０％増）の従来見通しを据え置いたものの、上期においてスポーツカテゴリが順調に売り上げを拡大し、気温低下によって冬物販売も堅調な推移となったことなどから売上総利益率が改善したほか、収益性を意識したコスト管理を徹底していることが利益を