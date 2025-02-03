【漫画】「かのこちゃんとマドレーヌ夫人」をイッキ読み小学1年生のかのこちゃんと、彼女を取り巻く犬や猫、そして人々との交流を描いた名作『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』が、待望のコミカライズ。天真爛漫なかのこちゃんと個性豊かな動物たちが織りなす日常には、笑いと涙、そして成長がぎっしり詰まっています。奇想天外でありながら、静かに心にしみる“万城目ワールド”を漫画という新たな形で楽しむ『かのこちゃんとマド