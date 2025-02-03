現地時間２月２日開催のスコットランドリーグ第25節で、前田大然と旗手怜央が所属する首位のセルティックが６位のマザーウェルと敵地で対戦。３−１で勝利を収めた。この一戦で全得点に絡んだのが、４−３−３−の左ウイングで先発した前田だ。開始わずか52秒、右サイドからのアンソニー・ラルストンのクロスに頭で合わせて先制点を奪うと、１−１で迎えた29分にはボックス内左からの鋭いクロスでアダム・イダの勝ち越し弾をお