【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■2月7日18時、cosmosyのデビューシングル「zigy=zigy」を正式リリース予定 cosmosyがソニーミュージックエンターテイメントコリア（以下、SMEK）とレーベル契約締結し、2月7日に1stシングル「zigy=zigy」を全世界配信することが決定した。 株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ（以下、DSNL）は、世界3大レコード会社の米国ソニーミ