3日の日経225オプション2025年3月限（最終売買日3月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5946枚だった。うちプットの出来高が3637枚と、コールの2309枚を上回った。プットの出来高トップは3万5000円の561枚（107円高205円）。コールの出来高トップは4万円の377枚（335円安385円）だった。 コールプット 出来高