3日の日経225オプション2025年4月限（最終売買日4月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は326枚だった。うちプットの出来高が307枚と、コールの19枚を上回った。プットの出来高トップは3万5500円の100枚（520円）。コールの出来高トップは4万円の4枚（535円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使