北海道・倶知安警察署は2月3日、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで、オーストラリア国籍のトッパ―・デビッド・アンソニー容疑者（46）を逮捕したと発表しました。アンソニー容疑者は2024年12月30日、オーストラリアから大麻成分が入ったリキッド0.71グラムを郵便物に隠して倶知安町のホテルに郵送し、密輸入しようとした疑いが持たれています。函館税関小樽税関支署によりますと、1月1日に東京税