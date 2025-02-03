元K-1世界王者でタレントの魔裟斗が3日までに、自身のインスタグラムを更新し、妻で俳優の矢沢心との“節分”夫婦ショットを披露した。【写真】“都会の夜景を一望”レストランで食事を楽しむ魔裟斗＆矢沢心節分の日の2日、２人は千葉・中山法華経寺で行われた「節分会（せつぶんえ）」の豆まきに登場。インスタでは「豆まきへ」と題し、和装姿で笑顔を見せる夫婦ショットをアップした。この投稿には「夫婦の絆で退散と･･･」