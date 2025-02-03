日本ラグビー協会は3日、15人制女子日本代表の国内開催試合を発表した。7月19日に福岡・ミクニワールドスタジアム北九州で、7月26日に東京・秩父宮ラグビー場でともにスペイン代表と対戦する。8月13日に開幕する女子W杯イングランド大会へ向けた国内最後のテストマッチで、女子日本代表の壮行試合として開催される。世界ランキング11位の日本と同13位のスペインはW杯の予選リーグ同組で、9月7日の予選リーグ最終戦（第3戦）で