◇プロ野球・巨人2軍春季キャンプ第1クール3日目（3日、宮崎市）プロ野球・巨人の春季キャンプは3日目を迎え、2軍キャンプのブルペンでは小林誠司選手がボールを受けました。明るい表情で声をかけながら捕球する小林選手。マスク越しでもわかるほど温かな笑顔を見せ、「いいねこの存在感！」などと声を出しながら投手を鼓舞しました。投球を終えた今村信貴投手はこの声かけに「イジられてるのか鼓舞されてるのかわからない」と笑顔