[ジャカルタ ３日 ロイター] - インドネシア統計局が３日発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比０．７６％上昇し、２０００年１月以来の低い伸びだった。伸び率は昨年１２月の１．５７％から大幅に鈍化。ロイターがまとめたアナリスト予想である１．８８％を下回り、インドネシア中央銀行の今年の目標レンジ（１．５─３．５％）の下限を割り込んだ。前月比では０．７６％低下した。統計局は、一部顧客に対する