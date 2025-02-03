大阪府東大阪市の山中で先月、切断された男性の遺体が見つかった事件で、大阪府警は3日、無職の大木滉斗（ひろと）容疑者（28）=大阪市中央区日本橋2丁目=を死体遺棄の疑いで逮捕し、発表した。「間違いありません」と容疑を認めているという。【写真】遺体が見つかった現場付近府警は大木容疑者が男性の死亡の経緯についても知っているとみて、殺人容疑を視野に捜査を進める。捜査1課によると、大木容疑者は昨年12月28日ご