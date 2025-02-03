Image: Amazon こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年1月31日（金）9時から2月3日（月）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。現在、全自動クリーニングステーション付属の「Eufy X10 Pro Omni」やコードやペットの排せつ物などの障害物を回避する「 ルンバ j7+」など、Ankerやアイロボットのアイテムがお得に登場