Image: ±0 2024年12月14日の記事を編集して再掲載しています。 日本のデザイン家電、プラスマイナスゼロの屋内でも屋外でも使えるテラスヒーター。これがあれば寒い冬でもテラスやベランダで快適に過ごすことができます。テラスでもガレージでもお部屋でも最近、お家から続くデザインの外スペース物件が人気だと聞きました。夏はもちろんですが、寒い冬も外スペースを有効利用したいもの。