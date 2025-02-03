Shinichi Uchida［東京３日ロイター］ - 京セラは３日、半導体部品有機材料事業での減損損失や税金費用などの一次損失計上の影響により、２０２５年３月期連結業績予想（国際会計基準）を下方修正すると発表した。営業利益は前期比７７．４％減の２１０億円（従来予想６８０億円）、純利益は同８０．２％減の２００億円（同７１０億円）に引き下げた。５０円の年間配当予想は変更しなかった。ＩＢＥＳがまとめたアナリスト１６