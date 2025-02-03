ハーパーは通算336本塁打、OPS.911…コールは通算153勝、防御率3.18をマークドジャース・大谷翔平投手は今季二刀流でプレーする。投打で活躍した2021、2023年には納得の満票でMVP受賞。米メディアは改めて大谷の異次元ぶりを紹介している。米スポーツメディア「ジャスト・ベースボール」は30日（日本時間31日）までに自社X（旧ツイッター）を更新。「ショウヘイ・オオタニはブライス・ハーパーより優れた通算OPS（.945）を記録