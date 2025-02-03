愛知県立高校の教員の男が、生徒が受けた検定の合格証書を偽造したとして逮捕されました。 【写真を見る】生徒が受けた検定の合格証書を偽造か 33歳高校教員の男を逮捕受験料横領の罪でも起訴「横領が発覚するのを免れるために」容疑認める 再逮捕されたのは、県立安城農林高校の教員 長谷山峻之容疑者33歳です。警察によりますと長谷山容疑者は、当時勤務していた半田農業高校で、生徒が受けた「ビジネス文書実務検定」の合格