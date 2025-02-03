【モデルプレス＝2025/02/03】1月23日に配信されたデジタルシングル「Go Getter feat. AK-69」でソロデビューを果たしたISSEI（イッセイ・20）にモデルプレスがインタビュー。新しい環境に身を置いて活動していくと決めた理由、滝沢社長からの励みとなった言葉、今目指している理想のアーティスト像などを語ってもらった。【写真】ISSEI＆AK-69の2ショット◆ISSEI、TOBE所属へ2024年12月3日に、「TOBE」の公式YouTubeチャンネルに