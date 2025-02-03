【モデルプレス＝2025/02/03】歌手の工藤静香が3日、自身のInstagramを更新。ヘルシーな手料理を披露し、反響が寄せられている。【写真】工藤静香「オシャレ」と話題の手作りお菓子◆工藤静香、ヘルシーお菓子披露工藤は「オイル バター フリーのビスコッティ」をとし「好きなドライフルーツやナッツ、チョコレート、いろいろ楽しく作れます！今日は作った陳皮をたっぷり入れたかったので、オレンジ風味のビスコッティです」と紹介