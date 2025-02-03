Youtubeチャンネル「うにむぎはちむーの保護猫シェルター」に投稿されたのは、部屋を歩き回る子猫の動画。あどけない足取りで探検する子猫のお尻が可愛すぎると、視聴回数は5.4万回を突破。 コメント欄には「お尻ぷりぷり、可愛いすぎ」「やる事全部がかわいい」と、無条件に可愛い子猫に目が釘付けになった視聴者の声が集まりました。 好奇心旺盛なおちびさん 保護主さんの家では、ハチワレの赤ちゃん猫を保護し