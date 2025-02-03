俳優の清野菜名が主演を務める月9ドラマ『119エマージェンシーコール』（毎週月曜後9：00）の第3話が3日に放送される。それを前に同作の渡辺恒也プロデューサーからコメントが到着。第3話の見どころや今作に込めた思いを語った。【場面カット】祝！朝ドラヒロイン！第3話では見上愛の語学力にも注目！同作は、消防局の通信指令センターを舞台に、一本の電話で命をつなぐ“最前線”に立つ、指令管制員（ディスパッチャー）た