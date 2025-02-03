6〜11日に浜松オートで開催されるSG「第38回全日本選抜オートレース」に出場する佐藤貴也（39＝浜松）が3日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れた。今大会は30代最後のSGとなる。直近のSGとなった昨年末のスーパースター王座決定戦は3着。「優勝までは届かなかったが、年末では最高成績で成長を実感できた。地元開催の今年最初のSG。いい勢いをつけるためにも優勝したい」と18年オールスター以来のSG制覇を視野に入