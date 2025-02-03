千葉県警木更津署は１月２９日、木更津市の会社員男（２７）を不同意性交の疑いで逮捕した。男は「酒の勢いもあって気持ちを抑え切れず、同意を得ずにしてしまった」と供述しているという。発表によると、男は１月１３日午前１時３０分〜同４０分頃、千葉県内の寺社敷地内で、県内の２０歳代の女子大学生に性的暴行を加えた疑い。２人に面識はなく、現場近くで男が女子大学生に声をかけ、寺の敷地に連れ込んだという。