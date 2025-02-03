歌手でタレントの渡辺美奈代が2日に自身のアメブロを更新。大鍋で作った料理を公開した。【映像】渡辺美奈代が作った「20人前のチキンカレー」この日、渡辺は「今日の夜ごはん」というタイトルでブログを更新。「名古屋名物！味噌煮込みうどん」と料理の写真を公開し「なんとうどんは8玉、、大鍋で作りました！」と説明した。続けて「ごはん3合と恵方巻きも！」と並べられた恵方巻の写真も公開。「すごい量を6人でペロリと完