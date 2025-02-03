日本維新の会は3日、教育無償化に関する自民、公明両党との実務者協議で、学校給食費と0〜2歳児の保育料の無償化を来年4月から実施するよう重ねて主張した。内容や手順を示した法律の制定も求めたが、与党側は法整備ではなく政党間合意で対応すべきだとの認識を示し、協議を続けることになった。教育無償化などに関する協議に臨む自民党、公明党、日本維新の会の実務者ら=2025年1月、国会内、岩下毅撮影自民の柴山昌彦・元文部