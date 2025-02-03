アーセナルでプレイするイタリア代表MFジョルジーニョ（33）は、やはり今シーズン終了後の夏の移籍が既定路線か。2023年1月にアーセナルにやってきたジョルジーニョは今シーズン公式戦20試合に出場しているが、プレイ時間は1105分。プレミアリーグでは現在4試合連続でベンチを温めている。そんなジョルジーニョの現行契約は今シーズン限り。ミケル・アルテタ監督の評価が高い同選手の契約延長に応じる意向をクラブは示しているよう