プレミアリーグ第24節、アーセナルとマンチェスター・シティの一戦は5-1とアーセナルの圧勝に終わった。王者シティはアーリング・ハーランドのゴールで一時追いついたものの、後半に崩壊。アーセナルのハイプレスとカウンターに対処できずに大敗を喫した。この試合でひときわ輝きを見せたのは、アーセナルのアカデミー出身の2人のティーンエイジャーだ。18歳のDFマイルズ・ルイス・スケリーは62分にペナルティエリア侵入からの右足