グランドセイコー(Grand Seiko)から2025年限定腕時計「SLGH027」が、2025年5月10日より発売される。勇壮な岩手山から着想した放射状ダイヤル「SLGH027」グランドセイコーの誕生60周年を祝い誕生した「エボリューション9 コレクション」。「審美性」「視認性」「装着性」という3つの方針を軸に制定された9つのデザイン要素「エボリューション9スタイル」による繊細で力強いビジュアルが特徴だ。澄んだクリアブルーをベースにそんな