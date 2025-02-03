「渋谷蚤の市」が、2025年2月9日(日)・23日(日)に東京・渋谷の住友不動産渋谷ガーデンタワー野外広場にて開催される。「渋谷蚤の市」とは？毎月第2・第4日曜日に渋谷で行われている「渋谷蚤の市」は、都内でも特に人気の蚤の市のひとつだ。会場となる渋谷ガーデンタワーの屋外広場には、開催のたびに日本各地から100店舗近い店舗が集結。古今東西のアンティークやヴィンテージ、有名作家による工芸品、一点モノのアクセサリーなど