映画『終わりの鳥』が、2025年4月4日(金)よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国公開される。命の終わりを告げる奇想天外な鳥、死と生を鮮烈に描く映画『終わりの鳥』は、生きものの“終わり”を告げる世にも奇妙な鳥「デス(DEATH)」と、病気の少女、そしてその母親が織りなす奇想天外な物語を描く作品。驚きとユーモア、涙を織り交ぜながら「死」を視覚化し、同時に「生」を鮮烈に浮き彫りにしていく。『エブリシング・