3日、正午前。広島市中区の城南通りで道路が陥没しました。ケガ人は確認されていません。陥没の深さは5センチから10センチ程度で幅50センチ、長さはおよそ1.5メートルです。前日も同じ場所で長さ15センチの陥没があり、工事をしたばかりでした。現場では、地下のケーブル工事が行われていたということです。付近では一時、交通規制が行われていましたが、現在は解除となっています。【2025年2月3日午後3時50分放送】