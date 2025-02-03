”1日遅れ”の節分行事です。尾道市の寺で、厄除けや幸運を願って豆まきが行われました。■掛け声「鬼は外！」 尾道市の西国寺では3日、毎年恒例の「節分会」です。年男や年女が、約600人の参拝者に豆が入った袋や紅白の餅などを勢いよくまきました。今年の節分は暦の影響で2月2日でしたが、例年3日に開いているため、3日開催しました。一部の豆は、「大福」や「小福」などの当たり券付きです。 ■当たりをつかんだ参拝者「