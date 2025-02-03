昨秋ドラフトでソフトバンクの育成１位を辞退して神奈川大学リーグの桐蔭横浜大に進学する日本学園（東京）の古川遼投手（３年）が３日、神奈川・横浜市の同校グラウンドで初めて練習に参加した。キャッチボールやランニングなどで汗を流した古川は「桐蔭横浜で野球をするという実感がわいてきました。少しでも早く戦力になれるように」と初々しい表情を見せた。昨年１０月２４日のドラフトでソフトバンクから指名を受け、１