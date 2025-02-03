ヤクルトの新人３選手がキャンプ初の休日となった３日、沖縄・浦添市内の観光を行った。「浦添ようどれ」（英祖王と尚寧王が静かに眠る陵墓）の見学ではドラフト５位の矢野泰二郎捕手（四国ＩＬ・愛媛）が「沖縄の歴史を学べてとてもいい経験になりました」と感銘を受けた。浦添市美術館では漆面に球団マスコットのつば九郎の顔を彫り、金粉をすり込む沖縄の伝統工芸・沈金を体験。ブルーシール本店では特製アイスクリームに舌