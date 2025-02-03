女優の平祐奈（26）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。振り袖姿を披露し、話題を集めている。2日、地元の兵庫県・生田神社で開催された節分祭に参加した平。「節分祭」と書き出すと、花柄の緑の振袖姿のショットを公開した。続けて、豆を手に大きく振りかぶる写真や、観衆を前に笑顔の写真をアップ。「みなさんの笑顔に私までたくさん福をいただきました」と感想をつづった。この投稿に、フォロワーからは「美