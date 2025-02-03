別府大分毎日マラソン（２日）で、日本歴代７位で初マラソン日本最高＆日本学生新の２時間６分７秒で２位となった青学大の若林宏樹（４年）は快挙から一夜明けた３日、４月１２日に熊本・えがお健康スタジアムで行われる日本選手権男子１万メートルの出場権を得られた場合、出場する考えを明かした。同大会の申込資格記録（有効期間２４年１月１日〜２５年３月２３日）は、昨年の２８分１６秒００から大幅に上がり、２８分００秒